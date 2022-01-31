Джакарта, , 15:37 — REGNUM Индонезия на заседании в рамках G20, сможет обсудить борьбу с бедностью, безработицу и пособие для уязвимых групп населения, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

«Ожидается, что мы сможем решить проблему бедности и безработицы. Встреча L20 в рамках председательства Индонезии в G20 также должна принести ощутимые результаты для развивающихся стран», — заявил министр-координатор по вопросам экономики Аирлангга Хартарто.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 10 185 случаев заражения коронавирусом.

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