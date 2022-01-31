Москва, , 15:35 — REGNUM Судя по тому, какого градуса достигают угрозы со стороны США и их союзников, они, почему-то воспринимают сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, как неотвратимо надвигающуюся катастрофу, для предотвращения которой хороши все средства, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Вестминстерский дворец в Лондоне Марина Захарова © ИА REGNUM

«Или пытаются создать такое ощущение у публики. Второе, впрочем, не сильно меняет дело — всё равно в дальнейшем им придется действовать в рамках уже заявленной картины мира, или потратить на её изменение как минимум, не меньшие усилия.

Последние заявления лондонского истеблишмента страшны не теми последствиями, которые они могут иметь для российской экономики и политического курса — любые такие последствия ограничены и конечны.

Каковы бы ни были санкции, они лучше войны на взаимное уничтожение, и даже очень глубокую просадку экономики России не впервой переживать — вряд ли ситуация будет хуже, чем после распада СССР или Гражданской войны.

Репутация страны, куда человек, разбогатевший в любой стране мира какими угодно способами может перевести свои капиталы и переехать сам, обеспечив серьезную защиту своих денег и личной безопасности обеспечивает Лондону значительную часть финансовых поступлений.

А после такого прецедента, который может возникнуть в результате реализации нынешних угроз, любой из этих потенциальных лондонцев задумается о том, чтобы поискать себе другое убежище.

Даже если британцы конфискуют все российские деньги в своей стране, потеряют они существенно больше — деньги всего остального мира.

Что же касается активов российских энергокомпаний, то их арест и вовсе невозможно будет подать под соусом борьбы с коррупционерами и прочими прихвостнями режима — ведь эти средства размещались и привлекались в Британии акционерными обществами, среди держателей акций которых частные инвесторы со всего мира.

Более того, среди этих инвесторов и компании из Англии и США, та же компания ВР. Таким образом, любые действия против активов этих компаний нанесут всем этим частным лицам ущерб, являющийся основанием для судебных исков к британским властям.

И вовсе не обязательно эти иски будут разбираться в Лондоне, хотя и для репутации британского права они могут стать серьезным фактором подрыва репутации.

Как сообщало ИА REGNUM, газета The Times писала, что активы российских энергетических компаний могут оказаться под санкциями, новый пакет которых представит 31 января правительство Великобритании.

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