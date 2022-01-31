Йошкар-Ола, 31 января, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Марий Эл активисты ОНФ (Общероссийского народного фронта) провели мониторинг цен тестов на коронавирус в платных клиниках Йошкар-Олы, Волжска и Козьмодемьянска. Об этом сообщил сопредседатель регионального отделения организации Андрей Нагибин.

Gov-murman.ru Анализы

По его словам, стоимость тестов на коронавирус в республике варьируется в диапазоне от 1490 до 1840 рублей.

«Это, конечно, дешевле, чем, например, в Республике Карелия или Псковской области, где стоимость исследований выше 2 тыс. рублей, но не стоит забывать и экономические особенности нашего региона. Считаем, что на пике волны эпидемии необходимо снизить для людей цены», — отметил представитель республиканского штаба ОНФ.

ИА REGNUM напоминает, ранее глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства отмечал, что стоимость теста на коронавирус по ОМС (обязательное медицинское страхование) составляет 800 рублей, однако в ряде регионов цена доходит до 2,5 тыс. рублей. Общественники полагают, что из-за увеличения заболеваемости и спроса на тестирование платные клиники взвинчивают цены на ПЦР-тесты.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить цены на ПЦР-тесты.

Читайте также: ФАС проверит обоснованность цен на ПЦР-тесты