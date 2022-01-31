Подгорица, , 15:32 — REGNUM Первой дозой вакцины против коронавируса в Черногории привито 62,8 процента взрослого населения, ревакцинировано 60,7 процента, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса Donland.ru

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Первую дозу вакцины получили 286 972 человека или 46,3 процента, а вторую — 277 718 человек или 44,8 процента от всего населения.

В Черногории семь человек получили первую дозу вакцины за последние сутки, а 18 прошли ревакцинацию.

Всего третью дозу получили 89 310 человек, а за последние сутки — 48 человек.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.