Магнитогорск, Челябинская область, 31 января, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Челябинской области группу из 13 местных жителей будут судить за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, группировка была создана в Магнитогорске в 2019 году. Соучастники совершили ряд преступлений против собственности, чести и достоинства, свободы и личности. Среди них вымогательства, грабёж, похищения людей и т.д.

Следователи установили причастность обвиняемых к 28 преступным эпизодам. В основном в группировку входили спортсмены, также в ней состояли двое несовершеннолетних. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.