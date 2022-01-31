* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 31 января, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) срубили старые деревья в общественных парках и на улицах городов Пули-Хумри и Талукан, а также в нескольких уездах провинций Панджшер и Бадахшан в Афганистане для обогрева своих домов и офисов, а также для продажи. В некоторых городах, включая Пули-Хумри, проданы деревья из общественного парка.

Вырубка деревьев

По словам источника в городе Талукан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) срубили десятки деревьев, которые в течение многих лет росли на улице Сарайе-Санг, чтобы обогреть свои офисы и дома. По словам источника, радикалы проигнорировали просьбу старейшин и жителей и вырубили деревья.

«Вырубка деревьев в Талукане, известном как «Город родников и платанов», началась два месяца назад, и за это время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) срубили много деревьев, в том числе старые платаны», — добавил он.

Халид Ахмади, житель Пули-Хумри, также сообщил, что вырубка деревьев в центральном парке города, известном как «Парк кофейни», началась 29 января. По словам Ахмади, местные власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продали старые деревья парка, и покупатели начали их вырубку.