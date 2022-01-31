Калуга, , 15:37 — REGNUM В Калужской области к концу 2021 года доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, превысила 97,8%, уровень удовлетворенности качеством их предоставления, по оценке ситуационного центра Минцифры России, составил 4,18 балла по пятибалльной бальной системе. Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора Дмитрия Разумовского.

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За 2021 год поступило и было обработано более 48 тысяч заявлений. Наиболее востребованными услугами стали услуги по назначению ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет, запись в детский сад и школу, прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов. Кроме этого, в 2021 году на 145 тысяч человек выросло число пользователей портала госуслуг.

«Приоритетными задачами на 2022 году в области станут обеспечение доли массовых социально-значимых услуг в электронном виде на уровне 100%, сокращение сроков оказания услуг при подаче заявления», — отметил Дмитрий Разумовский.

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