Варшава, , 15:30 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 31 января опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в республике.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 33 480 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 33 человека.

В больницах по состоянию на 31 января находятся 14 987 пациентов с COVID-19. Из них 1 614 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксировано 4 886 154 случая заражения коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 105 194 человека.