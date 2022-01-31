Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM Итоговое сочинение в выпускных классах Санкт-Петербурга пройдет согласно федеральному календарю, несмотря на перевод всех петербургских старшеклассников на дистанционное обучение. Об этом 31 января сообщила на своей странице в соцсети вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, курирующая сферу образования.

Выпускники написали сочинение, Admobninsk.ru

Написание итогового сочинения в 11 классе является допуском к ЕГЭ. В связи с этим для данного этапа федерального экзамена будет сделано исключение на фоне перевода всех учащихся 7−11 классов на дистанционное обучение со 2 по 13 февраля. Выпускники напишут сочинение в очном режиме 2 февраля.

Помимо этого исключительными случаями в условиях дистанта станут олимпиады на региональном уровне, а также чемпионат WorldSkills. Мероприятия пройдут при соблюдении всех антиковидых требований.

При этом учащиеся с первого по шестой класс остаются на очном обучении при строгом соблюдении санитарных норм. Для них также будет доступно дополнительное образование в учебных заведениях при условии отсутствия пересечения учащихся. В случае выявления хотя бы одного заражения коронавирусом, весь класс уйдёт на недельный карантин.

Перевод на дистанционное обучение школьников с 7 по 11 класс связан с тем, что эти учащиеся заражаются новым штаммом коронавируса «Омикрон» чаще других детей. Помимо школьников на дистант переводят и студентов колледжей.

Напомним, на карантин отправлено более 4 тысяч классов в Петербурге. От похода в школу уже освобождены порядка 143 тыс. школьников, что составляет более 25% от общего числа учащихся.

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