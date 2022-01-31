«Газпром нефть» стала совладельцем авиатопливного комплекса в Киргизии

Москва, 31 января 2022, 15:28 — REGNUM Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Аэро» — приобрел 51-процентную долю в уставном капитале топливозаправочного комплекса международного аэропорта «Ош» в Киргизии. Как сообщают в компании, новое предприятие обеспечит заправку внутренних и международных рейсов во втором по объему пассажиропотока аэропорте республики. Топливо будет поставлять Омский НПЗ «Газпром нефти».
Аэропорт Ош связывает южные регионы Киргизии со столичным Бишкеком и другими странами — международные рейсы организованы по более чем 30 направлениям. «Газпромнефть-Аэро» планирует развивать инфраструктуру комплекса по международным стандартам наземного обслуживания воздушных судов.