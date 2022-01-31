Москва, 31 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Аэро» — приобрел 51-процентную долю в уставном капитале топливозаправочного комплекса международного аэропорта «Ош» в Киргизии. Как сообщают в компании, новое предприятие обеспечит заправку внутренних и международных рейсов во втором по объему пассажиропотока аэропорте республики. Топливо будет поставлять Омский НПЗ «Газпром нефти».

«Газпром нефть» «Газпром нефть» стала совладельцем авиатопливного комплекса в Киргизии

Аэропорт Ош связывает южные регионы Киргизии со столичным Бишкеком и другими странами — международные рейсы организованы по более чем 30 направлениям. «Газпромнефть-Аэро» планирует развивать инфраструктуру комплекса по международным стандартам наземного обслуживания воздушных судов.

«Одним из ключевых направлений стратегии развития «Газпромнефть-Аэро» до 2030 года является расширение собственной сбытовой сети до более 100 топливозаправочных комплексов, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров. — Новый авиатопливный актив в Оше стал шестьдесят шестым топливозаправочным комплексом компании и вторым в Киргизии. Ранее в 2011 году мы начали заправлять самолеты в Манасе — центральном аэропорте республики. Приобретение ТЗК в Оше стало для нас важной инвестицией в развитие авиатопливной сети».