Минск, , 15:28 — REGNUM «Суть нашего сегодняшнего разговора — санкционная политика Запада. Прошло определенное время, и я вас предупреждал всех, что вопросы противостояния вот этой всей санкционной политике — это вопросы правительства. Но тем не менее с президента контроль никто не снимал», — заявил 31 января Александр Лукашенко, принимая с докладом главу белорусского правительства Романа Головченко, а также руководителей госкомпаний «Беларуськалий» и «Белорусской калийной компании» (БКК — спецэкспортёр калийного госмонополиста).

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Перед докладом Головченко в кабинете Лукашенко состоялось обсуждение доклада главы Нацбанка Павла Каллаура и помощника президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерия Бельского. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, с ними также обсуждалась проблема применяемых к официальному Минску международных санкций.

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«Надо отдать должное, что они молодцы в основном. Со своей работой справляются. Дальше я хотел бы послушать, какова ситуация в связи с этими санкциями у основных наших компаний, которые попали под санкции, в том числе Белорусская калийная компания и «Беларуськалий». И «Белавиа» потом. До сих пор давят, сейчас уже знают, по какой причине, после отчета ICAO. Нефтепромышленный комплекс наш, нефтехимический», — сообщил Лукашенко.

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«Надо, чтобы специалисты, министры были готовы доложить президенту о работе в этот санкционный непростой период», — добавил он, обращаясь к председателю совмина. Под президентом Лукашенко понимал себя.

Он дал указание Головченко применить в отношении Литвы проработать вопрос её договороспособности на предмет пропуска белорусских грузов в Клайпедский порт. При отсутствии результата, отметил Лукашенко, «буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы».

По словам Лукашенко, есть некий план ответа на применяемые к официальному Минску санкции. Он заявил: «Я еще раз хочу подчеркнуть: мы не инициируем никаких там процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно».

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