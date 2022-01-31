Рязань, 31 января, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В мошенничестве при приобретении земельного участка подозревается сотрудник администрации Касимовского муниципального района Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 31 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Земельный участок

По данным следствия, в 2020 году подозреваемый от имени своего брата арендовал и мошенническим путем присвоил себе находящийся в государственной собственности земельный участок. Чиновник выкупил его за 1 054 рубля 11 копеек, при этом рыночная стоимость объекта составляла 269 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется полицейскими касимовского отдела противодействия коррупции.