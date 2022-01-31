Варшава, , 15:27 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире Radio Jedynka заявил, что «санкции — единственный язык, понятный России и Владимиру Путину лично».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Он добавил, что «Евросоюз и Организация Североатлантического договора предпринимают решительные шаги в адрес России для предотвращения конфликта вокруг Украины».

По его словам, «эти действия ЕС и НАТО должны продемонстрировать президенту России, что произойдет в случае эскалации напряженности». В качестве примера замминистра привел увеличение контингента войск НАТО на восточном направлении.

Яблонский также отметил, что на этой неделе будут объявлены санкции, которые Запад введет в отношении Москвы в случае агрессии против Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».