Таллин, , 15:27 — REGNUM С появлением нового штамма «Омикрон» эффект ковид ограничений, введенных правительством, практически сошел на нет: фиксируется рекордное число новых заражений. Об этом гостелерадиовещанию ERR заявила профессор микробиологии и бывший руководитель Научного совета по ковид-эпидемии при правительстве страны Ирья Лутсар.

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«Мы видим, как число зараженных постоянно растет. По-моему, это само по себе говорит о том, насколько «эффективны» эти меры», — отметила она.

Лутсар поставила под сомнение меры по сдерживанию эпидемии: «Я читаю на сайте kriis.ee, что государство делает все для предотвращения распространения вируса, но я не могу сказать, что те шаги, которые сейчас предпринимаются, очень сильно замедляли бы распространение вируса».

По словам Лутсар, поскольку не давать вирусу распространяться стало сложнее по сравнению с прежними штаммами, то ковид-сертификаты тоже больше не выполняют своей первоначальной роли. Если же такими сертификатами хотят напоминать не вакцинированным людям, что у них есть риск тяжело заболеть, то такой цели сертификаты соответствуют, добавила профессор.

«Когда эти ковид-сертификаты сначала появились, то их цель заключалась в предотвращении распространения вируса, и в случае «Дельта"-штамма это было очень правильно. Но теперь ситуация изменилась», — отметила она.

По мнению Лутсар, ковид-сертификат больше не дает уверенности, что вакцинированные люди не заразятся: «Правительство должно принять решение о том, в чем же смысл этих сертификатов».