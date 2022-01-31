Киев, , 15:26 — REGNUM Германия должна дать Украине возможность «публично, легально, открыто» приобретать необходимые средства защиты и оружие через натовское агентство и перестать блокировать поставки военно-технической помощи Киеву. С таким призывом выступил глава минобороны Украины Алексей Резников.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Мэр Киева призывает Германию изменить позицию по экспорту оружия

«Что касается Германии, я удивлён, что новое правительство не изменило свою позицию относительно предоставления именно военно-технической помощи Украине», — сказал в интервью изданию «Левый берег» украинский министр.

Он подчеркнул, что Украина не просит конкретно Берлин о поставках такой помощи.

«Мы не говорим, что Германия должна нам что-то продать или подарить. Нет. Просто перестаньте блокировать возможность публично, легально, открыто приобретать необходимые нам средства защиты и оружие через агентство NSPA», — указал Резников.

Ранее по теме: Посол Украины посетовал на нежелание германского политика с ним встречаться

Он также счёл несправедливым, что, когда речь идет о достройке «Северного потока — 2», официальные лица Германии продолжают декларировать, что помогать Украине не нужно, а нужно, скорее, предоставить ей возможность защищаться.

Также в сюжете: Правительство ФРГ: поставка летального оружия на Украину исключена

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что поставка Германией летального оружия на Украину исключена. Он добавил, что конфликт на Украине можно урегулировать только дипломатическим путём, важно не впадать в «логику войны».

Читайте ранее в этом сюжете: В ФРГ заявили об ущербе репутации из-за отказа поставлять оружие на Украину