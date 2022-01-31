Симферополь, 31 января 2022, 15:26 — REGNUM До 50 городов расширена маршрутная сеть аэропорта «Симферополь» в рамках весенне-летнего расписания, сообщили 31 января в пресс-службе аэропорта. Летняя программа будет действовать с 27 марта по 29 октября, продажи билетов открыли на данный момент 12 авиакомпаний.
Как уточнили в пресс-службе, наибольшее количество рейсов запланировано в Моску и Санкт-Петербург. Также по частоте полётов лидирует Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Казань, Тюмень.
Отметим, что по итогам 2021 года аэропорт «Симферополь» обслужил6,83 млн пассажиров, что стало рекордом для воздушной гавани.