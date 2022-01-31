Симферополь, , 15:26 — REGNUM До 50 городов расширена маршрутная сеть аэропорта «Симферополь» в рамках весенне-летнего расписания, сообщили 31 января в пресс-службе аэропорта. Летняя программа будет действовать с 27 марта по 29 октября, продажи билетов открыли на данный момент 12 авиакомпаний.

Летний споттинг в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Совместно с авиакомпаниями аэропорт Симферополь вошел в активную фазу формирования весенне-летней сетки полетов. За два месяца до перехода на новое расписание количество заявленных направлений уже достигло полусотни, что больше, чем наблюдалось в этот же период прошлого года. Летняя маршрутная сеть аэропорта продолжит расширяться», — сообщил коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.

Как уточнили в пресс-службе, наибольшее количество рейсов запланировано в Моску и Санкт-Петербург. Также по частоте полётов лидирует Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Казань, Тюмень.

Отметим, что по итогам 2021 года аэропорт «Симферополь» обслужил6,83 млн пассажиров, что стало рекордом для воздушной гавани.