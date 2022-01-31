Москва, , 15:25 — REGNUM Категорически против снижения нештрафуемого порога скорости на дорогах с 20 до 10 километров в час выступил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Контроль скорости Дарья Драй © ИА REGNUM

«Эта мера ударит по добросовестным водителям, и никак не затронет лихачей», — полагает Миронов. — «Столичные транспортники, чей интерес тут вполне ясен, предлагают легким движением руки в разы увеличить число штрафов, фиксируемых камерами».

Никакого иного реального результата от таких мер парламентарий не видит.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час позволит снизить смертность в ДТП на столичных дорогах на 10%. Чиновник ссылается на исследования своих подчиненных.

Однако, указал Миронов, анализ ГИБДД показывает другую картину. По данным автоинспекции, в 2021 году в столичном регионе самыми частыми причинами гибели и травматизма граждан стали несоблюдение дистанции и очередности проезда, а также несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, нарушение правил проезда пешеходных переходов и правил перестроения.

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