Лос-Анджелес, США, , 15:24 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) заключил сделку с Diesel Brothers. Об этом 31 января пишет TMZ.

Канье Уэст (Йе) Скриншот с YouTube

Артист продал участникам Diesel Brothers свой танк Ripsaw EV2, который снял в клипе на песню Closed on Sunday. Стоимость сделки не раскрывается, однако известно, что Уэст покупал боевую машину за $500 тыс.

ИА REGNUM напоминает, что Diesel Brothers — американское реалити-шоу, в котором два друга ремонтируют и кастомизируют пикапы. Шоу выходит на канале Discovery с 2016 года.

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