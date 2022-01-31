Лос-Анджелес, США, 31 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) заключил сделку с Diesel Brothers. Об этом 31 января пишет TMZ.

Скриншот с YouTube Канье Уэст (Йе)

Артист продал участникам Diesel Brothers свой танк Ripsaw EV2, который снял в клипе на песню Closed on Sunday. Стоимость сделки не раскрывается, однако известно, что Уэст покупал боевую машину за $500 тыс.

ИА REGNUM напоминает, что Diesel Brothers — американское реалити-шоу, в котором два друга ремонтируют и кастомизируют пикапы. Шоу выходит на канале Discovery с 2016 года.