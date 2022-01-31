София, , 15:24 — REGNUM В Благоевградской области на юго-западе Болгарии зарегистрирован очаг африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 31 января сообщает софийская газета «24 часа».

Чума свиней Uv.volgograd.ru

Согласно официальной информации, заболевание было выявлено в небольшом фермерском хозяйстве в ходе плановой ветеринарной проверки.

В настоящее время в трехкилометровой зоне вокруг указанной фермы животных нет, поскольку предприятие располагается в труднодоступной высокогорной местности. Проводится соответствующая проверка в 10-километровой санитарной зоне.

Другой информации нет. Предполагается, что в течение ближайших нескольких дней все свиньи на зараженной ферме будут уничтожены.

Как утверждают специалисты, это первый случай АЧС в Болгарии за последние три года. В связи с происшествием санитарно-эпидемиологические службы Благоевградской области переведены на интенсивный режим работы.