Москва, , 15:23 — REGNUM Свои соболезнования в связи с кончиной родным и близким советского и российского актера, Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, а также сценариста, кинорежиссера и драматурга, Народного артиста России Виктора Мережко выразил президент РФ Владимир Путин. Об этом 31 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К сожалению, очень печальные новости пришли за выходные дни: и Куравлёв, и Мережко», — сказал он.

Также представитель Кремля подчеркнул, что и Куравлев, и Мережко являлись очень талантливыми и любимыми всем народом страны деятелями искусства.

«Президент Путин направил телеграммы соболезнований родным и близким умерших», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил свои соболезнования в связи с кончиной советского и российского сценариста, автора пьес и кинорежиссера, Народного артиста РФ Виктора Мережко.