Москва, , 15:28 — REGNUM Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Казбека Хуранова, обвиняемого в создании ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили 31 января в пресс-службе суда.

Суд постановил заключить Хуранова под стражу на срок до 31 марта. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, Хуранова обвиняют в создании в Москве и Московской области ячейки названной экстремистской организации. Ему предъявили обвинения по статьям о создании террористического сообщества, содействии террористической деятельности и пропаганде терроризма (ч. 1 ст. 205.4, ст. 205.1 и ст. 205.2 УК РФ).

Семерых участников этой организации задержали на территории Московского региона в декабре 2021 года. Правоохранители установили, что задержанные идеологически обрабатывали новых участников, изучали запрещенную литературу и обсуждали планы по созданию на территории России исламского халифата.

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