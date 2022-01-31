Москва, , 15:18 — REGNUM Вопрос о запрете на захоронение и уничтожение санкционных продуктов питания, пригодных для употребления в пищу поднимался не единожды. Это важный шаг для сохранения экологии, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Уничтожение продуктов Rospotrebnadzor.ru

«В 2019 году Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проводил специальное заседание на эту тему.

По итогам заседания Роспотребнадзор высказал предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления. Но соответствующий закон так и не был принят.

В сентябре 2021 года о проблеме вновь заговорили, когда зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, запрещающий уничтожение, захоронение, утилизацию пригодных для употребления пищевых продуктов, пищевых материалов и изделий.

Законопроект предоставлял право хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность, безвозмездно передавать пищевые продукты с истекающим сроком годности нуждающимся.

Предполагалось, что безвозмездно переданные продукты будут исключены из списка объектов налогообложения, что в свою очередь уменьшит налоговое бремя. Порядок утилизации или переработки пищевых продуктов, не пригодных для употребления, в соответствии с законопроектом, определяло правительство РФ.

Но, комитет Госдумы по бюджету и налогам возвратил законопроект, поскольку тот требовал внесения изменений в Налоговый кодекс РФ.

С текстом нынешнего законопроекта ознакомиться пока не удалось. Законопроект еще не внесен на рассмотрение Госдумы и не опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Исходя из информации, размещенной в СМИ, инициатива касается продуктов, изъятых (конфискованных) из-за нарушения российских законов. Если в ходе экспертизы будет установлено, что продукты пригодны для употребления, их направят на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Учитывая статистику уничтожения конфискованных товаров, предложенная инициатива — важный шаг для сохранения экологии, пример ответственного потребления и экономии, который, поможет кроме прочего сохранить бюджетные средства.

Думаю, создание механизма проверок, проведение экспертизы и транспортировка продуктов легко окупятся за счет стоимости самих продуктов.

Если законопроект будет принят, следующим этапом станет внесение изменений в смежные законы и принятие постановления правительства РФ, регулирующего соответствующий порядок оценки качества продуктов, их использования, переработки и утилизации», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о запрете уничтожения пищевых продуктов, пригодных для употребления, разработали депутаты Госдумы от фракции ЛДПР.

Читайте также: Законопроект о запрете уничтожать продукты питания подготовили в Госдуме