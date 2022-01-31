Москва, , 15:18 — REGNUM Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды Москвы, чьё строительство находится на завершающей стадии, будут объединены в новую городскую магистраль. Об этом 31 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«При бесшовном соединении эти магистрали органически создают новую транспортную артерию — бессветофорный скоростной диаметр Москвы с юга до севера, от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург. И с ответвлением до Некрасовки. Поэтому мы приняли логичное решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль — под возможным названием Московский скоростной диаметр», — написал мэр.

Он отметил, что масштабам новая дорога будет сопоставима с МКАДом, связав крупнейшие вылетные магистрали. Общая длина при этом составит 68 км.

Собянин обратил внимание, что будущий МСД получит выходы на федеральные трассы М-2, М-11 и М-12. И в целом появление дороги будет означать для московских автолюбителей «новую транспортную реальность», добавил мэр. Он подчеркнул, что на новой дороге не будет грузового транзита.

«Реализация проекта идет полным ходом, и я уверен, что мы сможем завершить его уже в 2023 году», — рассказал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин предложил обсудить модернизацию собачьих площадок.

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