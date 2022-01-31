Москва, 31 января, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Советский и российский актер Борис Щербаков снова госпитализирован с COVID-19, у него хорошее самочувствие и тест на коронавирус уже показывает отрицательный результат. Об этом 31 января сообщила жена артиста — Татьяна Бронзова.

Скриншот с YouTube Борис Щербаков

«Сейчас уже хорошо, и даже коронавирус вчера уже дал отрицательный результат. Да, когда госпитализировали, то был коронавирус, а вчера уже отрицательный», — приводит ее слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, как себя чувствует актер.

Также Бронзова добавила, что Борис Щербаков пробудет в больнице еще несколько дней и уточнила, что у него хорошее самочувствие.

«Он еще пока в больнице, но, я думаю, что через 2 дня его выпишут. Сегодня понедельник, сегодня как бы там врачи, так что посмотрим. Но вот хорошо, что был ревакцинирован. Чувствует себя хорошо, слабость только», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года актер Борис Щербаков был госпитализирован с пневмонией.