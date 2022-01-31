Уфа, , 15:14 — REGNUM Уголовное дело по признакам незаконной организации и проведения азартных игр возбуждено в Башкирии. Об этом 31 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Незаконный игорный клуб Spb.sledcom.ru

По версии следствия, с февраля 2020 по январь 2022 года в г. Стерлитамаке действовала преступная группа, которая организовала и проводила азартные игры.

«Лидером преступной группы выступил 37-летний житель г. Стерлитамака, который привлек еще не менее семи человек для работы управляющими, администраторами и операторами-кассирами игровых клубов», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что фигуранты уголовного дела арендовали в городе три помещения, закупили игровые автоматы и компьютеры, на которые были установлены спецпрограммы, позволяющее проводить азартные игры.

Следователи считают, то организатор не появлялся в игровых заведениях и руководил преступной деятельностью группы дистанционно.

«Во избежание обнаружения незаконной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, в игровой клуб допускались только проверенные игроки, которых знали организаторы, так называемые «постоянные клиенты», а сами клубы были снабжены системой видеонаблюдения», — сообщает пресс-служба.

В январе текущего года незаконная деятельность игорного заведения была пресечена. Во время 23 обысков было изъято 33 компьютера, 47 игровых автоматов, а также порядка 1,5 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Сообщается, что четверым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение.