Москва, 31 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Те «обширные» санкции, которыми России грозят США, в случае эскалации ситуации вокруг Украины не нанесут ущерба всей мировой финансовой системе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал соответствующий прогноз газеты The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Те, кто говорит, что «адские санкции», которыми пугают Россию в последние дни, вызовут беспорядок в экономиках развитых стран, неправы, — сказал Пальченко. — Неправы в том смысле, что пострадают только ЕС и отчасти Америка. Азиатский рынок, азиатские экономики от этих санкций только выиграют. Азиатские страны и политически, и экономически более самодостаточны и вполне способны заместить России потерянные европейские и американские экспорт с импортом».

Пальченко подчеркнул, что российская экономика от санкций, конечно же, пострадает, но не критично.

«Ситуация не будет тяжелее, чем в кризисы 1998, 2008, 2014 годов. Ковидный спрос восстанавливается, на многих рынках дефицит, кто-то должен удовлетворять спрос. И без России это невозможно. Поэтому пусть не пугают. Другое дело, что, скорее всего, не будет никакой эскалации, как и не будет никаких санкций», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил о том, будет ли ФРГ вводить превентивные санкции против РФ.