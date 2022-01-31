Москва, 31 января, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Боец MMA Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов отдать трёх овец в обмен на встречу с американским баскетболистом Майклом Джорданом. Об этом 31 января пишет The Sun.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

Как отмечает СМИ, комик Боб Менери спросил у Нурмагомедова, сколько овец он получит, если организует ему встречу с баскетболистом. «Трёх… я дам тебе трёх овец. И трёх собак», — добавил спортсмен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Хабиб Нурмагомедов планирует открыть сеть фастфуда M-eat by Khabib. На данный момент в Москве уже работает одно заведение, а к концу мая 2022 года спортсмен планирует открытие ещё 14 точек.