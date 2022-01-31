Астана, 31 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл встречу с послом Китая в Нурс-Султане Чжаном Сяо. Об этом 31 января сообщает пресс-служба казахстанского правительства.

Самолет

«Премьер-министр подчеркнул необходимость восстановления цепочек поставок, модернизации и обеспечения бесперебойной работы всех автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, а также возобновления прямого авиасообщения между РК и КНР», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны также обсудили ряд других вопросов экономического сотрудничества между странами. Смаилов и Сяо обговорили развитие «зелёной» экономики, а также перспективы наращивания Казахстаном объема поставок сельхозпродукции в КНР.

Сообщается, что китайский посол назвал торговлю Казахстаном одним из наиболее важных направлений для Пекина. Он подчеркнул, что КНР останется надёжным партнёром для казахстанской стороны и готов оказывать помощь.

Стоит отметить, что за 11 месяцев 2021 года товарооборот между странами составил $17 млрд, что больше, чем за аналогичный период 2022 года на 13,6%. Товарооборот Казахстана с Россией за тот же период составил $22,8 млрд, что больше на 32%, чем годом ранее.