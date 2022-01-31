Москва, 31 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Если ФРС США повысит ставку, то это не сильно отразится на российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

AgnosticPreachersKid Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

«Повышение ставки ФРС США приведёт к повышению привлекательности доллара как средства сбережений, падению стоимости уже выпущенных американских долговых инструментов, возможному некоторому охлаждению американского фондового рынка. На российской экономике это вряд ли как-то сильно отразится — мы в угоду политике и так декларируем избавление от доллара как основного средства сбережений и хранения резервов страны», — сказал Ковригин.

Как полагает Ковригин, повышение ключевой ставки ФРС вполне может повлиять на инициативы Европейского центрального банка также повысить ставку, так как ЕЦБ идет в фарватере экономической политики США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, как, скорее всего, будет повышена ставка ФРС США.