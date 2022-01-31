Лондон, 31 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Британская студию Locksmith Animation («Неисправимый Рон») приобрела права на литературный цикл «Лунные хроники» за авторством Мариссы Мейер. Об этом 31 января пишет «Мир Фантастики».

Цитата из видео на YouTube Трейлер «Неисправимый рон»

«Лунные хроники» обыгрывают классические сказки, перенося их события в футуристический антураж. Так, в цикле есть рассказ «КиберЗолушка» о девушке-киборге, которая оказывается в центре межгалактического противостояния.

Вероятно, Locksmith Animation готовит серию короткометражных мультфильмов или целый сериал по мотивам «Лунных хроник». Подробности пока не раскрываются.