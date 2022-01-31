Москва, , 15:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобрил предложение о создании новой должности замгендиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который займётся созданием службы пробации. Эта служба поможет заключённым адаптироваться к жизни на свободе.

Владимир Путин Kremlin.ru

Министр юстиции Константин Чуйченко, как сообщало ИА REGNUM, на совещании рассказал главе государства, что проект закона о пробации находится уже «в высокой степени готовности». По его словам, речь идёт о деятельности, которая «ближе к душе человека, это человеческая история».

«Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей еще — тех, кто проходит эту процедуру?» — приводит ответ Путина пресс-служба Кремля.

Чуйченко подтвердил, что работать с реестром нужно будет с места лишения свободы. Затем человеку после освобождения дадут возможность учиться, получать все социальные и медицинские услуги, психологическую помощь и правовые консультации. Помогут ему и в налаживании социально полезных связей.

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