Москва, 31 января, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В России можно создать 100 тыс. мест до 2024 года для перевода осужденных на исправительные работы. Об этом 31 января заявила министр юстиции России Константин Чуйченко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Government.ru Константин Чуйченко

«На сегодняшний день у нас создано 15 тыс. мест, и концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тыс. мест. И, таким образом, у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», — заявил Чуйченко.

Президент России поддержал предложение министра. Чуйченко также пояснил, что с точки зрения бюджетных расходов эта мера наказания значительно эффективнее.

«Например, стоимость создания одного места, если мы ведём речь о лёгких конструкциях некапитального типа, составляет около 500 тыс. рублей на одного осуждённого. Это значительно меньше, нежели нам создавать место в местах лишения свободы. И, соответственно, фактически они сами оплачивают расходы, связанные с их содержанием», — указал он.

По данным главы Минюста, на сегодняшний день у нас отбывают наказание в исправительных учреждениях порядка 350 тыс. человек. При этом с 2017 года у нас заработал закон, который позволяет переводить людей с наказания в виде лишения свободы на так называемые принудительные работы, однако пока таких мест не хватает.