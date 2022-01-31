Москва, 31 января, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США, скорее всего, повысит ставку на 0,25%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы Федерального резервного банка о том, что ставка ФРС может быть повышена сразу на 50 базисных пунктов.

Dan Smith Здание ФРС США

«Политика ФРС в последние годы даже в условиях повышенного уровня инфляции отличалась большой мягкостью. 0,25 процента ключевой ставки — показатель, которому завидовал бизнес многих других стран. В условиях затянувшейся инфляции ФРС, безусловно, может пойти на повышение ключевой ставки. Не думаю, однако, что сразу на 0,5 процента — это слишком много для американской экономики, привыкшей к очень дешёвым деньгам. Повышение, скорее всего, составит 0,25 процента», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов объяснил, сможет ли ФРС США пойти на серьезное повышение ставки.