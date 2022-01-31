Москва, , 15:08 — REGNUM Претензии МВД РФ к процессорам «Эльбрус» выглядят так, что компьютер не загружается с флешки. Сейчас это привычное для пользователей требование, хотя совсем недавно такого не было, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Процессор «Эльбрус — 4 С» Wikishmipuki

«В общем-то, это аналогично ситуации, как если бы потребовалось бы срочно изготовить отечественный мобильный телефон, его изготовили, и тут изумленный пользователь обнаружил бы, что у него клавиатура вместо сенсорного экрана.

В рыночной экономике недовольный клиент приобретает товар получше у другого поставщика. Увы, в случае информационных технологий большинство товаров и услуг — иностранные, а если называть вещи своими именами, то где-то за ними стоит американская технология.

Такая ситуация — не только у нас, а во всём мире, потому что американцы вбухивали астрономические средства именно в создание новых информационных технологий, в то время как другие добывали сырье, развивали туристические услуги, производили гаджеты или развивали сельское хозяйство.

Сейчас геополитика обострила все побочные эффекты такого устройства мира. Американцы давно и предусмотрительно к ней готовились, но не все поступали так же.

С точки зрения глобально рынка производить процессоры в России смысла никакого не было, и производили их только те, кто, вероятно, отчего-то были и остаются уверены в особом доверии государства.

Производство процессоров для массового рынка требует десятка миллиардов долларов инвестиций, поэтому рассчитывать, что какая-то компания, создающая спецпроекты для спецзаказчиков, сможет делать их с тем набором возможностей, к которым привык массовый пользователь — не очень разумно.

Чтобы предоставлять такие удобства, компании вкладывают миллиарды долларов, и все же шансы многих на выживание фондовый рынок оценивает сейчас низко.

К примеру, сейчас Apple изготавливает собственные процессоры, поскольку была недовольна процессорами Intel, и акции Intel стоят дешевле, чем четыре года назад.

Если мы хотим, чтобы у нас были свои Apple и Intel и в рыночных условиях, то должны быть готовы и к вариантам, что одна из них обанкротится и закроет бизнес.

Недавно сообщалось, что испытатели из крупного банка оказались недовольны отечественными процессорами и будут покупать их лишь тогда, когда те сравняются с зарубежными и по возможностям и по цене. Но так и мы, клиенты этого банка, возможно, предпочли бы его услугам услуги зарубежных банков.

Однако государство, считающее, что иметь собственную банковскую систему важно для национальной безопасности, защищает отечественную банковскую систему от натиска гигантских зарубежных банков. Ведь даже если российские банки кажутся нам огромными, в глобальных рейтингах их позиции начинаются с седьмого десятка.

Еще меньше по сравнению с глобальными гигантами наши операторы сотовой связи. Поэтому посмотрим правде в глаза: пользоваться тем, что произведено нашими собственными руками, чаще всего будут только, если государство очень убедительно попросит.

Впрочем, всех нас заставлять пользоваться результатом нашего собственно труда государство не собирается. У него есть цель закрыть потребность в своих процессоров для некоторых групп пользователей, например, силовиков и госслужащих.

И, вероятнее всего, такие процессоры, удовлетворяющие главным требованиям, но уступающие массовой продукции в каких-то других свойствах, изготовить можно. Если стране нужны такие отечественные процессоры, то сейчас она может получить их только на специальных условиях в ходе отдельных проектов.

Стране процессоры нужны, потому что в силу геополитической обстановки сложилась форс-мажорная ситуация. Но законодательство — договоры, тендеры, ответственность сторон и т.п. — скорее всего, не готово.

Поэтому, вероятно, наилучшим выходом было бы создание структур, которым доверяет государство и которые организуют нужные для государства хайтек-проекты в особом, близком к оборонному режиме.

Вряд ли будущие пользователи результатов этого труда не понимают, что они получат не столь совершенные инструменты, как те, которыми пользуются не в качестве государственных людей, а как обычные обыватели.

Их недовольство становится достоянием СМИ, потому что они опасаются, что их собственный труд с несовершенными инструментами будет менее производителен и вызовет нарекания.

Те, кто спрашивает с них, тоже должны учитывать, что работать им станет сложнее. В ситуации, когда вся система меняет приоритеты, усиливая национальную безопасность, мириться с некоторыми потерями удобства, скорости и качества придётся на всех уровнях. От рядового исполнителя до верхних эшелонов власти.

Это попросту отсроченная плата за то, что должно было делаться, но не делалось в течение десятилетий», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, работа серверов на отечественных процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ не устраивает руководство МВД России. В ведомстве считают, что проблемы с ними затрудняют цифровизацию.

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