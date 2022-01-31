Стокгольм, , 15:11 — REGNUM Электоральные рейтинги «Центристов» в Швеции падают, а лидер партии Анни Лёф находится в затруднительном положении, поскольку в ситуации «широкого центра», политической коалиции, которую она так хотела построить, она осталась совсем одна. Об этомм 31 января в интервью газете DI заявил социолог Никлас Каллебринг.

Анни Лёф Centerpartiet.se

В разговоре с журналистами Каллебринг сослался на последний опрос Ipsos, опубликованный на прошлой неделе, где только шесть процентов респондентов были готовы проголосовать за «Центристов», что можно сравнить с десятью процентами в июне.

По словам Каллебринга, потеря рейтинга частично связана с тем, что новый премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон перетянула на себя голоса почти всех партий, а также с тем, что Лёф осталась одна после провала реализации «Январского соглашения».

Более того, отмечает эксперт, «Центристы» не найдут широкую поддержку среди избирателей, поскольку их политическая платформа не сосредоточена на миграции, преступности и вопросах школьного образования — повестке, которая волнует шведов сейчас больше всего.

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