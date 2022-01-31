Минск, 31 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Белоруссия по итогам 2021 года получила профицит внешней торговли в объёме $4 млрд, что говорит о выполнении параметров, определённых «всебелорусским народным собранием» сторонников Александра Лукашенко. Об этом руководитель постсоветской республики заявил 31 января, принимая принял в своей резиденции с докладом главу Нацбанка Павла Каллаура и помощника президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерия Бельского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Лукашенко сообщил им: «У нас все возможности есть и в этом году выполнять взятые обязательства и те параметры, которые были определены Всебелорусским народным собранием и нами конкретизированы на этот год. Мы же сознательно их принимали — рост экономики».

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«Никакого давления излишнего не будет ни на вас, ни на помощника, который занимается этими вопросами, ни на правительство. Просто публично, чтобы люди знали, хочу вас предупредить и правительство: то, что мы наметили — ВВП и прочие показатели (стабильность должна быть обеспечена, люди не должны переживать) — это святое. Не дай бог это не будет выполнено. Главное, как вы только что признали оба, это экономика. Все остальное второстепенно», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Его заинтересовали «другие вопросы, связанные с проблемами санкционного давления». Александр Лукашенко назвал Валерия Бельского, Павла Каллаура и отсутствовавшего в президентском кабинете председателя совмина Романа Головченко «тремя китами», ответственными за неукоснительное исполнение утверждённого на 2022 год официального прогноза.

Напомним, в предыдущие годы ключевые параметры утверждённых президентскими указами официальных прогнозов не исполнялись. Так, по итогам 2021 года ВВП Белоруссии, инфляция и другие данные существенно отличались от запланированного и принятого к исполнению правительством и нацбанком постсоветской республики.

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