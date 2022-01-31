Саранск, 31 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В городском округе Саранск замечены случаи распространения фейковых информационных листовок с данными о подготовке к плановой эвакуации. Об этом сообщили в управлении МЧС по Мордовии.

Фейк

В тексте листовок указано, что 1 февраля «в 9:00 будет проводиться плановая эвакуация вашего дома», уточнили в ведомстве.

«Просим жителей республики не реагировать на подобные провокации! Никаких действий по отработке эвакуации не планируется!», — заверили в МЧС республики и призвали граждан быть бдительными и осторожными.

Полиция Мордовии по данным фактам проводит проверку, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МВД. В сообщении отмечается, что листовки появились сразу на нескольких фасадах многоквартирных домов в Саранске. Также в управлении подчеркнули, что аналогичная ситуация наблюдается в нескольких регионах России.

«МВД по республике Мордовия призывает граждан не поддаваться панике и ориентироваться на официальные источники», — заключили в министерстве внутренних дел региона.