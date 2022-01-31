Москва, , 15:07 — REGNUM После поездки на Украину министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не намерен посещать Москву. Визита в российскую столицу в планах у главы внешнеполитического ведомства нет. Об этом 31 января заявил дипломатический источник.

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан (сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference

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«Такая поездка не ожидается», — подчеркнул в беседе с ТАСС собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на своей странице в Twitter анонсировал свой визит на Украину Планируется, что он прибудет в страну 7—8 февраля с министром иностранных дел Гермаии Анналеной Бербок.

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Наполним, 29 января Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провели переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Стороны отметили, что в отношении России сейчас «важно проявлять бдительность и жёсткость и работать над дипломатическими решениями». Также была затронута тема помощи экономике Украины в преодолении рисков безопасности.