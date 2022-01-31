Москва, 31 января 2022, 15:07 — REGNUM После поездки на Украину министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не намерен посещать Москву. Визита в российскую столицу в планах у главы внешнеполитического ведомства нет. Об этом 31 января заявил дипломатический источник.

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан
(сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference

Читайте также: Главы МИД Украины и Франции обсудили вопросы безопасности

«Такая поездка не ожидается», — подчеркнул в беседе с ТАСС собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на своей странице в Twitter анонсировал свой визит на Украину Планируется, что он прибудет в страну 7—8 февраля с министром иностранных дел Гермаии Анналеной Бербок.

Также по теме: Главы МИД Франции и Германии посетят Украину

Наполним, 29 января Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провели переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Стороны отметили, что в отношении России сейчас «важно проявлять бдительность и жёсткость и работать над дипломатическими решениями». Также была затронута тема помощи экономике Украины в преодолении рисков безопасности.