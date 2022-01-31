Париж, 31 января 2022, 15:05 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Кристиан Тобира победила на народных выборах среди левых кандидатов, передает BFM TV.
Кристиан Тобира попытается собрать вместе других кандидатов от левой партии.
Политик собирается провести переговоры с другими кандидатами, Янником Жадо, занявшему 2-е место, Жан-Люком Меланшону (3-е место) и Анн Идальго (5-е место).
Как сообщало ИА REGNUM, Мэр Страсбурга Жанна Барсегян объявила 31 января, что у нее положительный результат теста на COVID-19.
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