Париж, 31 января 2022, 15:05 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Кристиан Тобира победила на народных выборах среди левых кандидатов, передает BFM TV.

Французский флаг
Французский флаг
Cyril Plapied

Кристиан Тобира попытается собрать вместе других кандидатов от левой партии.

Политик собирается провести переговоры с другими кандидатами, Янником Жадо, занявшему 2-е место, Жан-Люком Меланшону (3-е место) и Анн Идальго (5-е место).

Как сообщало ИА REGNUM, Мэр Страсбурга Жанна Барсегян объявила 31 января, что у нее положительный результат теста на COVID-19.

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