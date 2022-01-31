Бишкек, , 15:04 — REGNUM С 2022 года власти Киргизии увеличивают оклады судей в среднем с 81 тысячи до 160 тысяч сомов (с 74 тысяч до 146 тысяч рублей). Об этом сообщили в Министерстве финансов республики.

Киргизский сом

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В ведомстве уточнили, что выросли оклады ещё и у военнослужащих — в среднем с 21 тысячи до 28 тысяч сомов (с 19 тысяч до 25,5 тысячи рублей), у работников культуры — с 7,8 тысячи до 11,7 тысячи сомов (с 7 тысяч до 10,5 тысячи рублей) и у медицинских работников — с 8 тысяч до 13 тысяч сомов (с 7,5 тысячи до 11,5 тысячи рублей).

Также стало известно о том, что на эти цели дополнительно выделено из бюджета 3,8 млрд сомов (3 млрд 487 млн рублей).

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