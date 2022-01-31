Сеул, , 15:02 — REGNUM 31 января президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил граждан страны с Новым годом по лунному календарю, сообщает KBS.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

В своём видеообращении глава государства отметил, что страна отмечает праздник в непростых условиях. Он попросил сограждан проявить терпение, а также напомнил, что вершина пандемии пока ещё не преодолена.

«Мы успешно справляемся с пандемией коронавируса, но нам предстоит выдержать ещё одно серьёзное испытание — побороть новый штамм коронавируса «Омикрон», — подчеркнул Мун Чжэ Ин, выразив особую благодарность медицинским работникам.

Президент также пообещал приложить усилия для того, чтобы у граждан страны были счастливые праздничные выходные.