Москва, , 15:01 — REGNUM Развитие беспилотных летательных аппаратов дало старт такому же соперничеству, которое давно известно в мире — это соперничество между наступательными и оборонительными вооружениями, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Беспилотник Israel Defense Forces

«Беспилотники — это стремление превзойти другой вид и лучше выполнить свою задачу не оставило в стороне и различные беспилотные аппараты, в том числе и квадрокоптеры.

Наряду с созданием такой наступательной техники активно создаются и средства противодействия ей, призванные улучшить защиту людей и объектов.

Изобретение способа борьбы с квадрокоптерами, несомненно, важно с точки зрения развития технологий, но теперь необходимо перейти к созданию соответствующей техники и проведению полноценных испытаний.

Это позволит оценить новую разработку со всех сторон, оценить её сильные и слабые стороны, внести необходимые изменения.

Также это даст возможность провести полноценные испытания, показать, как она работает, определить её эффективность, впоследствии можно перейти к её серийному выпуску и отправке потребителям.

Причём данная разработка может быть востребована не только военными, но и в гражданской сфере, где может защищать различные объекты от угрозы с воздуха», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, появился новый способ борьбы с «роем» беспилотников с помощью распыления осколочного поля. Его изобрели специалисты Военного университета Минобороны России.

Читайте также: В Минобороны РФ изобрели способ борьбы с «роями» беспилотников