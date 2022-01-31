Вашингтон, 31 января, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Американская модель Белла Хадид высказалась относительно своего ментального здоровья. Об этом 31 января пишет Page Six.

Скриншот с YouTube Белла Хадид

Хадид призналась, что соглашалась на «оскорбительные» отношения, в которых подвергалась эмоциональному насилию. «Я постоянно возвращалась к мужчинам, а также к женщинам, которые оскорбляли меня… У меня не было границ не только в сексуальном, физическом и эмоциональном плане, но потом это перешло в моё рабочее пространство», — считает модель.

Ранее Белла Хадид не раз говорила о своём ментальном здоровье. Модель публиковала в своих соцсетях фотографии, где она плачет: «У меня были действительно депрессивные эпизоды», — признавалась она.