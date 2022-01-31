Сан-Паулу, Бразилия, , 15:12 — REGNUM Начавшиеся 27 января в бразильском Сан-Паулу проливные дожди привели к гибели не менее 18 человек, а также нанесли серьёзный ущерб городам, подтвердил 30 января губернатор штата Жоа Дориа. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Сан-Паулу. Бразилия Mariordo

Сильнее всего пострадал район Франко-да-Роша, где развившиеся в результате дождей оползни унесли жизни четырех человек. Ещё четыре человека считаются пропавшими без вести. В Эмбуад-дас-Артес сошедший оползень разрушил частный дом, в котором находилось ещё три жертвы стихии.

Несколько южных районов Сан-Паулу остались без электричества из-за обрушения линий электропередачи. Регион переведен в состояние повышенной готовности.

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