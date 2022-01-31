Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой» установил новый рекорд для фильмов киновселенной Marvel, шесть недель подряд удерживая лидерство в американском прокате. Об этом 31 января пишет «Канобу», ссылаясь на данные Deadline.

Человек-паук: Нет пути домой Скриншот YouTube

«Нет пути домой» уходил с первого места лишь однажды — тогда лидирующую позицию занял ужастик «Крик». Отмечается, что по результатам среди всех фильмов XXI века новый «Человек-паук» уступает лишь «Аватару» Джеймса Кэмерона, который становился лидером семь раз.

Напомним, что «Человек-паук: Нет пути домой» собрал в прокате около $1,74 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Тоби Магуайр и Уиллем Дефо попали в Книгу рекордов Гиннеса