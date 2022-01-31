31 января 2022 | Время чтения 3 мин

Объединённые Арабские Эмираты активно захватывают позиции в Ближневосточном регионе. Власти ОАЭ активно ведут поиск союзников и бизнес партнёров, создают собственные прокси-вооружённые формирования в соседних государствах. Власти Эмиратов стремятся к тому, чтобы выйти из-под влияния Саудовской Аравии и создать собственную «гибридную» империю, используя все имеющиеся ресурсы. И первой страной, которая постепенно всё более входит в орбиту влияния ОАЭ, стал разорванный гражданской войной Йемен.

Джон Доу, , 21:03 — REGNUM В середине декабря 2021 года ряд арабоязычных СМИ опубликовал неожиданную новость. Согласно появившимся в Сети данным, вооружённые силы Объединённых Арабских Эмиратов начали строительство военного аэродрома на острове Абд-аль-Кури, расположенном в стратегически важном Баб-эль-Мандебском проливе. Примечательно, что остров считается территорией Йемена и ни одно из двух правительств страны (правительство повстанцев в Йемене и международно признанное правительство в изгнании) никогда не давало своего согласия на оккупацию этой территории. Однако похоже на то, что в ОАЭ и не нуждаются в этом разрешении.

Десант вооружённых сил ОАЭ U.S. Navy photo by Journalist 1st Class Joseph Krypel

Когда 26 февраля 2015 года Саудовская Аравия объявила о создании международной коалиции по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, власти ОАЭ одними из первых решили войти в её состав. Однако, как оказалось позднее, задачи союзников в Йемене существенно отличаются. Если Саудовская Аравия изначально настаивала на уничтожении войск повстанцев и возвращении в Йемен президента Абда Раббо Мансура Хади, то ОАЭ стремились к достижению ряда своих целей. Для Саудовской Аравии главными союзниками являются подразделения йеменской армии, подчиняющиеся президенту Хади. Эти войска получают от Саудовской Аравии военную технику и вооружения. Однако эти части показали себя крайне небоеспособными, зачастую бросая позиции при первых признаках опасности.

Власти ОАЭ пошли другим путём и поддержали отряды так называемого «Южного движения» — сепаратистов, борющихся за независимость территории Южного Йемена и создание нового государства со столицей в городе Аден. При активной поддержке со стороны ОАЭ «Южное движение» стало «третьей силой» йеменского конфликта. Хотя формально сепаратисты поддерживают армию Хади, на деле они подчиняются собственным командирам и нередко вступают в столкновения с отдельными частями армии президента Хади.

Южное движение». Протест в Адене. 2011 AlMahra

Опираясь на силы «Южного движения», ОАЭ начали постепенную «колонизацию» йеменской территории. В Адене была создана крупная военная база, фактически — штаб всей эмиратской группировки в Йемене. Следующим этапом «колонизации» стало создание военной базы ОАЭ на острове Сокотра. В течение длительного времени эмиратские войска и их союзники выдавливали с острова подразделения, подчиняющиеся правительству Йемена в изгнании. А затем они приступили к созданию на острове мощной военной базы.

Примечательно, что свои виды на остров имел военный блок Катар — Турция, однако Эмиратам удалось занять территорию раньше конкурентов. Ряд СМИ сообщают, что решающую роль в этом процессе сыграла военная поддержка со стороны Израиля, который согласился признать Сокотру территорией Йемена в обмен на то, что власти ОАЭ признают оккупацию палестинских территорий.

Вслед за созданием на Сокотре необходимой инфраструктуры командование армии ОАЭ принялось за ряд соседних обитаемых и необитаемых островов, также считающихся территорией Йемена. Интерес ряда региональных держав к островам архипелага Сокотра вполне объясним. Стратегическое расположение островов у входа в Баб-эль-Мандебский пролив позволяет их обладателю диктовать свои правила судоходства в регионе. Для Израиля, который поддерживает политику ОАЭ в Йемене, присутствие на островах Сокотра открывает возможности для наблюдения за иранскими кораблями, доставляющими грузы в Ливан и Сирию.

Крупнейший остров архипелага — Сокотра. Снимок НАСА

Некоторые арабские СМИ прямо заявляют, что ОАЭ вряд ли добровольно оставят занятые территории. И в этом смысле власти Эмиратов заинтересованы в продолжении войны в Йемене: чем дольше йеменцы будут заняты войной друг с другом, тем меньше у них будет возможностей заявить о своём законном праве на владения островами Сокотра. Более того, в случае, если правительство хуситов падёт, а их войска будут уничтожены, просаудовские власти Йемена будут вынуждены считаться с ОАЭ и «Южным движением», а возможно, даже предоставят Адену и другим южным регионам широкую автономию. И не вызывает сомнений, что власти Южного Йемена разрешат ОАЭ использовать острова Сокотра для своих целей.

Однако Южный Йемен — лишь часть «теневой империи», создаваемой ОАЭ. На протяжении последних лет власти Объединённых Арабских Эмиратов активно поддерживают одну из сторон гражданской войны в Ливии, рассматривая восточные районы страны как возможную цель для расширения своих неоколониальных владений.