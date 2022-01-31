Лондон, , 14:56 — REGNUM В заявлении международной организации, занимающейся защитой прав детей по всему миру, Save the Children говорится, что в Афганистане в декабре 135 детей умерли в больнице или по дороге в больницу. У большинства этих детей были проблемы с дыханием из-за пневмонии.

В больнице Цитата из т/ф «Непобедимая». реж. Александр Зиненко. Россия

В организации указывают, что с развалом сектора здравоохранения в Афганистане увеличилась заболеваемость пневмонией. Больницы и поликлиники по всей стране закрыты из-за невыплаты зарплат, в то время, когда дети нуждаются в лечении.

В результате свободного падения экономики Афганистана более 95% населения страны оказались за чертой бедности. Оценка Save the Children показывает, что финансовые проблемы являются самым большим препятствием для нормального функционирования сектора здравоохранения.

Передвижные клиники организации ежедневно выезжают в отдаленные районы для оказания медицинской помощи.

«Заболеваемость пневмонией увеличивается с каждым днём, — говорит доктор Садат. — За последние месяцы число людей, обратившихся в наши клиники, удвоилось или даже утроилось. Им больше некуда идти. Ситуация намного хуже, чем в прошлом году. Иногда нас ждут сотни матерей и детей. Они даже не могут обеспечить себя едой и теплом, необходимыми для поддержания здоровья. Недоедание и пневмония — это смертельная комбинация».

Доктор Садат продолжает: «У детей с тяжёлой пневмонией сильный кашель, и их грудная клетка быстро вздымается и опускается, когда они пытаются дышать. Их лица опухают и темнеют. К нам поступает много детей с такими симптомами».

Врач одной из больниц на севере страны сообщил Save the Children, что он никогда не видел такого количества случаев пневмонии и тяжелого недоедания. В больнице дети лежат по трое-четверо на одной кровати в ожидании медицинской помощи.

Оценка Save the Children показала, что в декабре 55% семей, нуждающихся в медицинской помощи, не могли получить её, а половина опрошенных родителей заявили, что их дети болели пневмонией за последние две недели.

Согласно этой оценке, пневмония у детей увеличивается из-за голода, который разрушает иммунную систему.

Организация Save the Children заявляет, что крах системы здравоохранения, который в значительной степени связан с замораживанием активов Афганистана и прекращением помощи международного сообщества, привел к росту смертей среди афганских детей.