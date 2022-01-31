Москва, 31 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В 2022 году из федерального бюджета будет выделено 900 млн рублей на строительство морского крупнотоннажного судна. Об этом 31 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Nalog.ru Михаил Мишустин

«В этом году выделим из бюджета 900 млн рублей на строительство морского крупнотоннажного судна. С его помощью учёные смогут проводить широкий спектр исследований в мировом океане — от подводных до метеорологических», — сказал Мишустин.

По его словам, новое судно «позволит расширить ресурсную базу российского рыболовства». Всего на проект в течение четырёх лет предусмотрено свыше 23 млрд рублей, соответствующее распоряжение уже подписано.

Мишустин также напомнил, что в 2020 году в России было направлено примерно 28 млрд рублей на строительство двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания. В течение ближайших трёх лет их строительство планируется завершить.